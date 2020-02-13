Смирнов может стать игроком Немана

Украинский полузащитник Евгений Смирнов не сумев подписать контракт с одесским “Черноморцем”, где побывал на просмотре, близок к возвращению в чемпионат Беларуси.

Как сообщает FootBoom, новым клубом Смирнова может стать середняк чемпионата Беларуси “Неман”. Украинский полузащитник может перейти в десятую команду прошлого сезона чемпионата Беларуси бесплатно, на правах свободного агента.

Напомним, прошлый сезон Евгений Смирнов также провел в Беларуси, в составе “Гомеля”, за который отыграл семь поединков, без результативных действий.