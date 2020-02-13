Новое на сайте

еще
Четверг, 13 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболСмирнов может стать игроком Немана
Футбол

Смирнов может стать игроком Немана

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Евгений Смирнов

Украинский полузащитник Евгений Смирнов не сумев подписать контракт с одесским “Черноморцем”, где побывал на просмотре, близок к возвращению в чемпионат Беларуси.

Как сообщает FootBoom, новым клубом Смирнова может стать середняк чемпионата Беларуси “Неман”. Украинский полузащитник может перейти в десятую команду прошлого сезона чемпионата Беларуси бесплатно, на правах свободного агента.

Напомним, прошлый сезон Евгений Смирнов также провел в Беларуси, в составе “Гомеля”, за который отыграл семь поединков, без результативных действий.

загрузка...
Тэги: ГомельЕвгений СмирновНеман
Написать комментарий

Добавить комментарий

двадцать + 19 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Хаким Зиеш
Официально: Хаким Зиеш перейдет в Челси

Карпаты
Стало известно, сколько Карпаты будут платить за аренду земли вокруг стадиона Украина

Лаутаро Мартинес
Реал приготовил сверхщедрое предложение по Лаутаро Мартинесу

Владимир Доронин
Минай внезапно расстался с Дорониным

Аякс официально продал Зиеша в Челси

Закрыть