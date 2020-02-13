ТМ: Олимпик обыграл бронзового призера чемпионата Грузии

Донецкий “Олимпик” провел очередной спарринг в рамках подготовки к чемпионату Украины.

Сегодняшним соперником донецкого клуба стало “Динамо” Батуми, которое в прошлом сезоне финишировало на третьем месте в местном чемпионате.

Главный тренер “Олимпика” Висенте Гомес дал шанс сыграть многим новичкам, которые не подвели испанского тренера. Судьбу встречи решил гол Виталия Балашова.

«Олимпик» – «Динамо» Батуми — 1:0 (1:0)

Гол: Балашов (20)

«Олимпик»: Альими – Ксенз, Лукьянчук, Снурницын, Пасич (Литвин 75’), Вербный (Цымбалюк 75’), Тейшейра (Дегтярев 80’), Романовский (Политыло 75’), Балашов (Чогадзе 80’), Завийский (Кравчук 75’), Шахаб (Баланюк 75’)