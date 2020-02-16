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Футбол

Серия А. 24 тур. “Аталанта” обыграла “Рому” в волевом матче

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новый тур чемпионата Италии предложил один топ-матч уже в субботу. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Аталанта” и “Рома” разыграли настоящий спектакль, победа в котором принадлежала хозяевам.

Чемпионат Италии
24 тур

“Лечче” – СПАЛ – 2:1
Голы: Манкозу, 41 (пен), Майер, 66 – Петанья, 47

“Болонья” – “Дженоа” – 0:3
Голы: Сумаро, 28, Санабрия, 44, Кришито, 90 (пен)

“Аталанта” – “Рома” – 2:1
Голы: Паломино, 50, Пашаліч, 59 – Джеко, 45

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Источник: sportanalytic.com
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