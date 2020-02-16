Серия А. 24 тур. “Аталанта” обыграла “Рому” в волевом матче

Новый тур чемпионата Италии предложил один топ-матч уже в субботу. Сообщает сайт EURO.com.ua
“Аталанта” и “Рома” разыграли настоящий спектакль, победа в котором принадлежала хозяевам.
Чемпионат Италии24 тур
“Лечче” – СПАЛ – 2:1Голы: Манкозу, 41 (пен), Майер, 66 – Петанья, 47
“Болонья” – “Дженоа” – 0:3Голы: Сумаро, 28, Санабрия, 44, Кришито, 90 (пен)
“Аталанта” – “Рома” – 2:1Голы: Паломино, 50, Пашаліч, 59 – Джеко, 45
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Серия А. Обзор матчей 24 тура (ВИДЕО)
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: