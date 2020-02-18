Миколенко и Цыганков летом могут покинуть Динамо

Известный украинский журналист Игорь Цыганык пролил свет на будущее молодых лидеров киевского “Динамо” Виталия Миколенко и Виктора Цыганкова.

По имеющейся у него информации, уже сейчас таланты “Динамо” пользуются огромным спросом среди ТОП-клубов Европы, правда, их судьба решится не ранее летнего, трансферного окна.

На Миколенко претендуют очень серьезные клубы. Есть интерес, звонили некоторые агенты. Но пока нет реального предложения. Все топ-клубы осуществляют трансферы летом. Уверен, что по Миколенко будет очень серьезное предложение, а дальше будет решать клуб. Продавать его или нет. По поводу Цыганкова – то же самое. Для этих футболистов ЕВРО может стать решающим моментом. Миколенко хотят видеть у себя серьезные клубы АПЛ. Если я их назову, то все это разлетится, и все будут очень много об этом говорить.

В нынешнем сезоне на счету Виктора Цыганкова 18 матчей в чемпионате Украины, семь голов и шесть результативных передач. На счету Виталия Миколенко 15 матчей, один гол и четыре передачи.