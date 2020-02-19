Новое на сайте

еще
Среда, 19 февраля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЗапорожский Металлург пополнил свой состав четырьмя новичками
Футбол

Запорожский Металлург пополнил свой состав четырьмя новичками

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Ярослав Котляров

Один из аутсайдеров чемпионата Украины среди команд Первой лиги запорожский “Металлург” усилил свой состав четырьмя достаточно известными украинскими исполнителями.

Как сообщает официальный сайт “металлургов”, клуб подписал контракты с Дмитрием Скобловым, Ярославом Котляровым, Ярославом Довгим и Владиславом Бобровым.

Отметим, Владислав Бобров вернулся в Украину после выступлений в чемпионате Молдовы, где он был капитаном местного клуба “Кодру”. Имеет легионерский опыт и Довгий, который играл в Германии, правда, в региональной лиге. Дмитрий Скоблов известен по выступлениям за “Мариуполь”, а Котляров за донецкий “Олимпик”.

загрузка...
Тэги: Владислав БобровМеталлургЯрослав Котляров
Написать комментарий

Добавить комментарий

13 − 6 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Константин ЯРошенко
Альянс со Второй лиги подписал ряд известных новичков

Александр Ермаченко
Сперанца просматривает двух украинских полузащитников

Роберт Гегедош
Официально: Гегедош и Банасевич – игроки Металлист 1925

“Динамо” заработает полмиллиона евро на аренде легионера

Орест Ткачук
Официально: Орест Ткачук – игрок Ягеллонии

Закрыть