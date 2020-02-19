Запорожский Металлург пополнил свой состав четырьмя новичками

Один из аутсайдеров чемпионата Украины среди команд Первой лиги запорожский “Металлург” усилил свой состав четырьмя достаточно известными украинскими исполнителями.

Как сообщает официальный сайт “металлургов”, клуб подписал контракты с Дмитрием Скобловым, Ярославом Котляровым, Ярославом Довгим и Владиславом Бобровым.

Отметим, Владислав Бобров вернулся в Украину после выступлений в чемпионате Молдовы, где он был капитаном местного клуба “Кодру”. Имеет легионерский опыт и Довгий, который играл в Германии, правда, в региональной лиге. Дмитрий Скоблов известен по выступлениям за “Мариуполь”, а Котляров за донецкий “Олимпик”.