Официально: Рух подписал полузащитника молодежной сборной Грузии

Львовский “Рух” продолжает усиливаться в преддверии старта во второй половине чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с командой сроком на три с половиной года подписал молодой грузинский полузащитник Рати Ардазишвили, который будет выступать в команде под 26-м номером.

Отметим, в чемпионате Грузии новичок “Руха” выступал в составе тбилиского “Локомотива”, а также в составе “Чихуры”. Есть у игрока опыт выступления в составе молодежной сборной Грузии и в Лиге Европы, где он в двух матчах забил один гол.