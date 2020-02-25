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Футбол

Волынь просматривает шведского легионера

Андрей ОгородникНет комментариев
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Луцкая “Волынь”, которая является одним из главных претендентов на повышение в классе, продолжает подготовку ко второй половине сезона.

По информации Sport Arena, пятым новичком “крестоносцев” во время зимнего межсезонья может стать 28-летний шведский полузащитник Андерс Бот. Игрок проходит смотрины в команде Андрея Тлумака уже почти месяц и даже принял участие в нескольких товарищеских матчах. Сейчас он является свободным агентом.

Последним клубом потенциального новичка “Волыни” была финская “Сюрианска”, которая по итогам прошлого сезона вылетела в третью по силе лигу Финляндии.

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Тэги: Андрес БотВолынь
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