Волынь просматривает шведского легионера

Луцкая “Волынь”, которая является одним из главных претендентов на повышение в классе, продолжает подготовку ко второй половине сезона.

По информации Sport Arena, пятым новичком “крестоносцев” во время зимнего межсезонья может стать 28-летний шведский полузащитник Андерс Бот. Игрок проходит смотрины в команде Андрея Тлумака уже почти месяц и даже принял участие в нескольких товарищеских матчах. Сейчас он является свободным агентом.

Последним клубом потенциального новичка “Волыни” была финская “Сюрианска”, которая по итогам прошлого сезона вылетела в третью по силе лигу Финляндии.