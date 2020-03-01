Темур Парцвания стал игроком МФК Николаев

Воспитанник киевского “Динамо” Темур Парцвания продолжит свою карьеру в Первой лиге чемпионата Украины по футболу.

Бывший защитник донецкого “Олимпика”, после почти месяца пребывания на просмотре в МФК “Николаев”, сумел впечатлить тренерский штаб “корабелов”. Несмотря на то, что официальный сайт клуба пока молчит о переходе защитника, о сделке можно говорить, как о свершившемся факте.

Напомним, за свою карьеру Темур Парцвания успел поиграть в составе таких команд, как: “Динамо”, “Олимпик”, “Десна”, “Кишварда”. Игрок регулярно вызывался в состав юношеской и молодежной сборной Украины.