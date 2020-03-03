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Футбол

Манчестер Сити подписал вундеркинда Куритибы

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ян КоутоFußball, U17 WM Finale, Brasilien - Mexiko Sub 17 Mexico e Brasil BRASLIA, DF - 17.11.2019: SUB 17 MEXICO E BRASIL - Yan Couto celebrates the victory over Mexico and the conquest of the FIFA U17, U 17 FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball 2019. Bezerro Stadium. Brasilia DF.. Photo: Reinaldo Reginato/Fotoarena x1833728x PUBLICATIONxNOTxINxBRA ReinaldoxReginato

Английский “Манчестер Сити” продолжает собирать самых талантливых игроков по всему миру.

Как сообщает официальный сайт “горожан”, новичком клуба стал 17-летний талант бразильской “Куритибы” Ян Коуто. “Манчестер Сити” подписал с 17-летним защитником контракт сроком на пять лет. Соглашение вступит в действие летом этого года, когда игроку исполнится 18 лет.

Сообщается, что в борьбе за Коуту “Манчестер Сити” опередил каталонскую “Барселону”, если сине-гранатовые предлагали за защитника пять миллионов, то “горожане” заплатили 9 миллионов, также шесть миллионов могут поступить на счет “Куритибы” в качестве бонусов.

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Тэги: КуритибаМСЯн Коуто
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