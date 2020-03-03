Манчестер Сити подписал вундеркинда Куритибы

Английский “Манчестер Сити” продолжает собирать самых талантливых игроков по всему миру.

Как сообщает официальный сайт “горожан”, новичком клуба стал 17-летний талант бразильской “Куритибы” Ян Коуто. “Манчестер Сити” подписал с 17-летним защитником контракт сроком на пять лет. Соглашение вступит в действие летом этого года, когда игроку исполнится 18 лет.

Сообщается, что в борьбе за Коуту “Манчестер Сити” опередил каталонскую “Барселону”, если сине-гранатовые предлагали за защитника пять миллионов, то “горожане” заплатили 9 миллионов, также шесть миллионов могут поступить на счет “Куритибы” в качестве бонусов.