Вратарь Зари рассказал у кого с партнеров самый сильный удар

Вратарь луганской “Зари” Заури Махарадзе поделился своим мнением у кого из партнеров по команде самый сильный удар, а также назвал обладателя самого сильного удара вообще.

«Самый сильный удар в «Заре» у Чайковского. Шучу, наверное, все-таки у Леднева – у него хлесткий и точный удар. Но в «Заре» нет футболиста, который бил бы сильнее, чем Ваня Брикнер, с которым мы вместе играли в «Олимпике»

Напомним, в нынешнем сезоне Богдан Леднев забил за “Зарю” одиннадцать голов в 21 матче чемпионата Украины, причем, преимущественно забивая за пределы штрафной площадки.