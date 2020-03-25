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Футбол

Вратарь Зари рассказал у кого с партнеров самый сильный удар

Андрей ОгородникНет комментариев
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Заури Махарадзе

Вратарь луганской “Зари” Заури Махарадзе поделился своим мнением у кого из партнеров по команде самый сильный удар, а также назвал обладателя самого сильного удара вообще.

«Самый сильный удар в «Заре» у Чайковского. Шучу, наверное, все-таки у Леднева – у него хлесткий и точный удар. Но в «Заре» нет футболиста, который бил бы сильнее, чем Ваня Брикнер, с которым мы вместе играли в «Олимпике»

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Напомним, в нынешнем сезоне Богдан Леднев забил за “Зарю” одиннадцать голов в 21 матче чемпионата Украины, причем, преимущественно забивая за пределы штрафной площадки.

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Тэги: Богдан ЛедневЗаряЗаури Махарадзе
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