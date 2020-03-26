Андриевский летом может покинуть Динамо

Полузащитник киевского “Динамо” Александр Андриевский не исключает своего ухода из клуба.

Будучи лидером луганской “Зари”, где он играл на правах аренды, по окончанию сезона 2017/2018 он вернулся в “Динамо”, где за два сезона сыграл в считанных матчах.

Очень сложно психологически. Я вообще не играю, не понимаю, почему не играю. Куча мыслей всяких. Но ни в коем случае не осуждаю тренера. После завершения сезона буду разговаривать. Не хочу, чтобы так продолжалось.

В нынешнем сезоне Александр Андриевский сыграл два матча в чемпионате Украины, один в кубке и один в квалификации Лиги Чемпионов.