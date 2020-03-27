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Полузащитник “Динамо”: Предложений из-за рубежа не помню

Евгений НикитюкНет комментариев
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Хавбек “Динамо” Александр Андриевский рассказал, мог выступать в иностранном клубе. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Вы сыграли за сборную, играли в группе Лиги Европы. После этого были предложения из-за рубежа?
– Реальных предложений я не помню. Если бы я встретил Вадима Шаблия раньше, то, может, и что-то бы изменилось.

– В 2018 году “Заря” хотела продлить вашу аренду. А вы?
– На собрании подошел Хацкевич и сказал, что рассчитывает на меня. О чем может быть речь? Не скажу, что не хочу. Я же для этого работал, тренировался, играл. Чтобы быть в “Динамо”. Меня не ставили перед выбором: играть в “Заре” или сидеть в “Динамо”, – говорит Андриевский.

Источник: sportanalytic.com
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