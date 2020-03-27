Ювентус готов пожертвовать двумя своими игроками ради трансфера Погба

Лучшая команда Италии последних лет не теряет надежд заполучить в свои ряды лидера сборной Франции и английского “Манчестер Юнайтед” Поля Погба.

Как сообщает итальянская пресса, летом “Старая Синьора” предпримет ещё одну попытку заполучить в свои ряды полузащитника “красных дьяволов”. Чтобы подписать с игроком контракт туринский гранд готов предложить “Манчестер Юнайтед” 60 миллионов евро и права на Пауло Дибалу и Миралема Пьянича.

Напомним, ранее сообщалось, что с целью экономии финансов, “МЮ” летом будет готово рассмотреть вариант с продаже игрока, причем клуб готов пойти на существенное снижение суммы компенсации за игрока.