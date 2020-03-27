Пятница, 27 марта, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЮвентус готов пожертвовать двумя своими игроками ради трансфера Погба
Футбол

Ювентус готов пожертвовать двумя своими игроками ради трансфера Погба

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Поль Погба

Лучшая команда Италии последних лет не теряет надежд заполучить в свои ряды лидера сборной Франции и английского “Манчестер Юнайтед” Поля Погба.

Как сообщает итальянская пресса, летом “Старая Синьора” предпримет ещё одну попытку заполучить в свои ряды полузащитника “красных дьяволов”. Чтобы подписать с игроком контракт туринский гранд готов предложить “Манчестер Юнайтед” 60 миллионов евро и права на Пауло Дибалу и Миралема Пьянича.

Читайте также:  Талант Александрии может перебраться в чемпионат Латвии

Напомним, ранее сообщалось, что с целью экономии финансов, “МЮ” летом будет готово рассмотреть вариант с продаже игрока, причем клуб готов пойти на существенное снижение суммы компенсации за игрока.

загрузка...
Тэги: МЮПоль ПогбаЮвентус
Написать комментарий

Добавить комментарий

1 × 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Виктор Скрипник
Скрипник ответил возглавит ли Динамо

Мирослав Мазур
Украинский легионер в Швеции удивлен отсутствием паники в стране в связи с коронавирусом

Арена Черноморец
В Черноморце появилась задолженность по заработной плате

Даниил Бескоровайный
Чемпион мира U-20 в составе сборной Украины мог оказаться в Селтике

Чемпионат Беларуси
Чемпионат Беларуси нарасхват среди зарубежных вещателей

Закрыть