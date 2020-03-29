Коваленко: Уверен, мы доиграем в Лиге Европы

Хавбек донецкого “Шахтера” Виктор Коваленко считает, что его команде таки удастся сыграть ответный матч 18 Лиги Европы. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я соскучился за полным стадиона, когда много фанатов. В основном это матчи Лиги Европы. Уверен, что найдется выход и мы доиграем турнир. Думаю все будет хорошо”, – сказал Коваленко.

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Напомним, в 18 финала ЛЕ “Шахтер” должен был сыграть вторую игру с немецким “Вольфсбургом”, однако из-за пандемии коронавирус матч был перенесен на неопределенный срок.