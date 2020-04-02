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Футбол

Через две недели клубы Серии А вернутся к тренировкам

Андрей ОгородникНет комментариев
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Несмотря на пик коронавируса в мире, итальянские футбольные власти готовятся к возобновлению Серии А.

По информации La Gazzetta dello Sport, в планах футбольных чиновников Италии возвращение клубов к тренировкам начиная с 14 апреля. О возобновлении матчей чемпионата Италии речь пойдет не раньше мая, скорей всего под конец месяца, или же в начале июня. Все матчи вне зависимости от уровня эпидемии коронавируса будут проходить без зрителей.

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Напомним, Италия является одним из главных очагов коронавируса в мире, от коронавируса в стране умерло свыше 13 тысяч человек, что является самым большим показателем в мире.

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Тэги: коронавирусСерия АЧемпионат Италии
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