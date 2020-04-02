Через две недели клубы Серии А вернутся к тренировкам

Несмотря на пик коронавируса в мире, итальянские футбольные власти готовятся к возобновлению Серии А.

По информации La Gazzetta dello Sport, в планах футбольных чиновников Италии возвращение клубов к тренировкам начиная с 14 апреля. О возобновлении матчей чемпионата Италии речь пойдет не раньше мая, скорей всего под конец месяца, или же в начале июня. Все матчи вне зависимости от уровня эпидемии коронавируса будут проходить без зрителей.

Напомним, Италия является одним из главных очагов коронавируса в мире, от коронавируса в стране умерло свыше 13 тысяч человек, что является самым большим показателем в мире.