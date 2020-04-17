Франков: Попов в “Милане”? Это агентские игры

Главный редактор журнала “Футбол” Артем Франков не верит, что защитник “Динамо” Денис Попов может перейти в “Милан”. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Считаю, что информация об интересе “Милана” к Попову – это агентские игры. Более того, я боюсь, что они плохо действуют на футболистов. Вообще же на этот вопрос может ответить Игорь Суркис. Если он положит на стол факс с предложением “Милана” – это реальный интерес. Все остальное – фигня.

В мире существуют тысячи агентов, которые заинтересованы в том, чтобы куда-то влезть. Они будут рассказывать сказки, выходить на самого футболиста и говорить, что могут устроить тебя в “Милан”. Только подпиши договор. Многие игроки ведутся и подписывают. А потом страдают. Есть, конечно, и обратная сторона. Футболисты могут кидать агентов. Это сложный процесс”, – сказал Франков на собственном Youtube-канале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эксперт – о переезде Леднєва в Европу