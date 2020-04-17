Украинский легионер жалеет, что покинул “Динамо”

Хавбек “Фернецвароша” Игорь Харатин рассказал об уходе из “Динамо” в 2015 году. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Почему я и Яремчук не остались в “Динамо”? Не могу сказать, что у нас не видели потенциала. По Яремчука ничего не могу сказать. Что касается меня, то я сам решил уйти. Понимал, что у “Динамо” классная команда, на моей позиции сильные конкуренты. А я хотел играть здесь и сейчас. Решил уйти. С одной стороны, возможно, сделал ошибку, а может и нет. Может, мне было необходимо пройти весь этот путь.

Хотел бы вернуться в “Динамо”? Я болею за команду, смотрю все матчи. Это родной клуб, который меня воспитал. Не знаю, что будет дальше, но может быть так, что вернусь. Перейти в “Шахтер”? Трудно что-то говорить. Никогда не знаешь, что будешь завтра. Я воспитанник “Динамо”, это клуб моего детства. Скажу так: “Я бы хотел играть за эту команду”, – заявил Харатин.

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