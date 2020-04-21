Легионер “Шахтера” : Для кого-то футбол – это развлечение, а для некоторых возможность кормить семью

Защитник донецкого “Шахтера” Исмаили рассказал, как проводит время на карантине. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я занимаюсь дома, я работаю на велосипеде и беговой дорожке, и я слежу за тренировками, которые ежедневно отправляет наша техническая команда. По вторникам и четвергам у нас есть Відеотренування с нашим тренером по фитнесу. Это не самый приятный и не самый идеальный способ, но мы должны адаптироваться.



Очевидно, что все мы хотели, чтобы все было хорошо, и наша жизнь продолжалась как обычно. Для некоторых футбол является возможностью кормить семью, а для многих – развлечением, страстью. Когда вы останавливаетесь, вы чувствуете себя опустошенным. Я надеюсь, что все нормализуется, и футбол скоро вернется, но самое главное на данный момент – сохранить наше здоровье и здоровье наших семей, придерживаться рекомендаций компетентных органов, чтобы мы могли бороться с коронавирусом”, – сказал Исмаили.

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