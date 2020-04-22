Среда, 22 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболМанчестер Сити интересуется защитником Лидса
Футбол

Манчестер Сити интересуется защитником Лидса

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Бен Уайт

Молодой защитник Бен Уайт, который на правах аренды выступает за “Лидс”, может летом уйти на повышение.

Как сообщает Sports Illustrated, большой интерес к игроку проявляет “Манчестер Сити”, тренерский штаб которого видит в игроке большой потенциал. Сообщается, что “горожане” могут в ближайшее время отправить официальный запрос по 22-летнему защитнику “Брайтона”.

В нынешнем сезоне на счету защитника 37 матчей за “Лидс”. Ранее сообщалось, что своей игрой он привлек к себе внимание со стороны “Ливерпуля”, “Челси” и “Тоттенхэма”.

Читайте также:  Жоау Канселу в шаге от перехода в Манчестер Сити

Про сорт здесь.

загрузка...
Тэги: Бен УайтЛидсМС
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 × пять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Евгений Чеберко
Чеберко опроверг интерес со стороны Динамо

Футболисты Волыни согласились на сокращение заработной платы на период карантина

Хавбеку “Динамо” советуют выпустить сборник юморесок

Руслан Малиновский
Клуб АПЛ интересуется Русланом Малиновским

Рух
Владелец Руха намерен превзойти Динамо и Шахтер

Закрыть