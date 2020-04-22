Манчестер Сити интересуется защитником Лидса

Молодой защитник Бен Уайт, который на правах аренды выступает за “Лидс”, может летом уйти на повышение.

Как сообщает Sports Illustrated, большой интерес к игроку проявляет “Манчестер Сити”, тренерский штаб которого видит в игроке большой потенциал. Сообщается, что “горожане” могут в ближайшее время отправить официальный запрос по 22-летнему защитнику “Брайтона”.

В нынешнем сезоне на счету защитника 37 матчей за “Лидс”. Ранее сообщалось, что своей игрой он привлек к себе внимание со стороны “Ливерпуля”, “Челси” и “Тоттенхэма”.

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