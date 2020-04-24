Официально. Названа новая дата выборов президента УПЛ

Украинская премьер-лига утвердила новую дату выборов президента. Сообщает сайт EURO.com.ua

Теперь по плану это мероприятие должно состояться 25 мая, ведь ранее его проведение было проблематичным из-за карантина.

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Пока официально зарегистрировался лишь один кандидат – глава Федерации футбола Львовщины Александр Шевченко. Если срок регистрации продлят учитывая перенос выборов, смогут зарегистрироваться также Олег Смалійчук и Михаил Метревели.

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