Милан нацелился на дарование Страсбурга

Итальянский “Милан” в ближайшее время может усилить свой состав восходящей звездой французского “Страсбурга” Мохамедом Симаканом.

Как сообщает RMC Sport, руководство миланского клуба планирует в мае отправить официальный запрос по 19-летнему защитнику. Сумма компенсации за игрока может составить 15 миллионов евро. Примечательно, что “Милан” интересовался защитником ещё во время зимней паузы, но до переговоров дело не дошло.

В нынешнем сезоне на счету Мохамеда Симакана 19 матчей в чемпионате Франции. Защитник “Страсбурга” попал в символическую сборную Лиги 1 по версии L’Equipe.

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