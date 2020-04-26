Воскресенье, 26 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболМилан нацелился на дарование Страсбурга
Футбол

Милан нацелился на дарование Страсбурга

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Мохамед Симакан

Итальянский “Милан” в ближайшее время может усилить свой состав восходящей звездой французского “Страсбурга” Мохамедом Симаканом.

Как сообщает RMC Sport, руководство миланского клуба планирует в мае отправить официальный запрос по 19-летнему защитнику. Сумма компенсации за игрока может составить 15 миллионов евро. Примечательно, что “Милан” интересовался защитником ещё во время зимней паузы, но до переговоров дело не дошло.

В нынешнем сезоне на счету Мохамеда Симакана 19 матчей в чемпионате Франции. Защитник “Страсбурга” попал в символическую сборную Лиги 1 по версии  L’Equipe.

Читайте также:  ЧМ-2019 (U-20). Украина - США. ОНЛАЙН

Про сорт здесь.

загрузка...
Тэги: МиланМохамед СимаканСтрасбург
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 + 17 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Упамекано
Дайо Упамекано близок к переходу в Баварию

Реал сделает Лунина вторым вратарем

Додо
Bleacher Report: Два игрока Шахтера вошли в ТОП-7 самых перспективных бразильцев играющих в Европе

Шевченко: Нереально работать одновременно в сборной и в клубе

“Шахтер” подтвердил интерес к 17-миллионного новичка

Закрыть