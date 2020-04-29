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Футбол

Тоттенхэм готов отпустить Ндомбеле

Андрей ОгородникНет комментариев
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Танги Ндомбеле

Полузащитник лондонского “Тоттенхэма” Танги Ндомбеле спустя год после своего переезда на Туманный Альбион может покинуть состав “шпор”.

Как сообщает Telefoot у французского футболиста возник конфликт с главным тренером команды Жозе Моуринью, следствием чего может стать трансфер игрока в другой клуб. Пока предложений по Ндомбеле у “Тоттенхэма” нет, но ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны каталонской “Барселоны”.

В нынешнем сезоне на счету Танги Ндомбеле 19 матчей в АПЛ, два гола и две результативные передачи. Год назад “шпоры” заплатили за игрока 65 миллионов фунтов.

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Тэги: Жозе МоуриньюТанги НдомбелеТоттенхэм
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