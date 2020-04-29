В Черноморце в четыре раза срезали зарплату

Все идёт к тому, что в скором времени футбольную карту Украины может покинуть ещё один легендарный для украинского футбола клуб.

Ранее уже сообщалось, что из-за проблем с финансированием клуб покинул главный тренер команды Остап Маркевич, как оказалось, это только начало.

По информации ведущих программы ТаТоТаке, всем игрокам клуба были урезаны заработные платы в четыре раза, при том, что в среднем футболисты “Черноморца” имели одну из самых низких зарплат в своем дивизионе, около сорока тысяч в месяц.

Не радужное будущее ожидает и вторую команду клуба, которая скорей всего прекратит свое существование.