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Бешикташ нацелился на экс-звезду Карпат

Андрей ОгородникНет комментариев
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Хорхе Карраскаль

Бывший игрок львовских “Карпат” Хорхе Карраскаль может продолжить свою карьеру в чемпионате Турции.

По информации Yeniakit, большой интерес в услугах игрока проявляет гранд Суперлиги “Бешикташ”. Инициатором приглашения выступает главный тренер стамбульского гранда Серген Ялчин, который желал заполучить колумбийца в свое распоряжение, ещё когда возглавлял “Ени Малатьяспор”.

Напомним, Хорхе Карраскаль сейчас является игроком аргентинского “Ривер Плейта”, тем не менее, львовские “Карпаты” получат 11% от суммы трансфера. Ранее интерес к полузащитнику приписывали со стороны “Ювентуса” и “Аякса”.

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Тэги: БешикташКарпатыХорхе Карраскаль
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