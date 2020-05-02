Бешикташ нацелился на экс-звезду Карпат

Бывший игрок львовских “Карпат” Хорхе Карраскаль может продолжить свою карьеру в чемпионате Турции.

По информации Yeniakit, большой интерес в услугах игрока проявляет гранд Суперлиги “Бешикташ”. Инициатором приглашения выступает главный тренер стамбульского гранда Серген Ялчин, который желал заполучить колумбийца в свое распоряжение, ещё когда возглавлял “Ени Малатьяспор”.

Напомним, Хорхе Карраскаль сейчас является игроком аргентинского “Ривер Плейта”, тем не менее, львовские “Карпаты” получат 11% от суммы трансфера. Ранее интерес к полузащитнику приписывали со стороны “Ювентуса” и “Аякса”.