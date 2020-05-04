Палкин рассказал, почему арендованные игроки не играют против Шахтера

Генеральный директор донецкого “Шахтера” Сергей Палкин объяснил позицию клуба относительно арендованных исполнителей.

Донецкий “Шахтер” не раз обвиняли в том, что клуб запрещает арендованным игрокам, которые клуб отпускает в “Мариуполь” и другие клубы, играть в очных матчах. По словам Палкина, запрета, как такого не существует, но есть условная плата.

У нас с клубами, куда мы отдаем своих ребят в аренду, не прописано, что эти футболисты не могут против нас играть. Там написано: если они играют против нас, тогда они должны платить арендную плату. Получается, арендную плату мы не платим, зарплату во многих случаях мы не платим, но против «Шахтера» должны играть? Это немного неправильно.

Напомним, сейчас в “Мариуполе” выступает более десяти игроков, которые принадлежат “Шахтеру”.