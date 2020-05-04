Понедельник, 4 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболПалкин рассказал, почему арендованные игроки не играют против Шахтера
Футбол

Палкин рассказал, почему арендованные игроки не играют против Шахтера

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого “Шахтера” Сергей Палкин объяснил позицию клуба относительно арендованных исполнителей.

Донецкий “Шахтер” не раз обвиняли в том, что клуб запрещает арендованным игрокам, которые клуб отпускает в “Мариуполь” и другие клубы, играть в очных матчах. По словам Палкина, запрета, как такого не существует, но есть условная плата.

У нас с клубами, куда мы отдаем своих ребят в аренду, не прописано, что эти футболисты не могут против нас играть. Там написано: если они играют против нас, тогда они должны платить арендную плату. Получается, арендную плату мы не платим, зарплату во многих случаях мы не платим, но против «Шахтера» должны играть? Это немного неправильно.

Читайте также:  Даниил Игнатенко возвращается в Мариуполь

Напомним, сейчас в “Мариуполе” выступает более десяти игроков, которые принадлежат “Шахтеру”.

загрузка...
Тэги: МариупольСергей ПалкинШахтер
Написать комментарий

Добавить комментарий

14 − один =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Поль Погба
Интер в случае продажи Мартинеса купит Погба

Легионер “Динамо” поддерживает форму вместе с красавицей-женой (ВИДЕО)

Легендарный вратарь: Лунину лучше выбрать запас “Реала”, чем основу середняка

Хавбек “Динамо” добровольно отказал “Ливерпулю”

Милевский оделся танкистом и взял в руки сигарету (ФОТО)

Закрыть