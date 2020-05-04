Рабио может перейти в Манчестер Юнайтед

Полузащитник туринского “Ювентуса” Адриан Рабио, который летом может быть выставлен на трансфер, попал в сферу интересов английского “Манчестер Юнайтед”.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, селекционеры “красных дьяволов” неоднократно просматривали игрока в матчах “Старой Синьоры”. Французский полузащитник может перейти в “МЮ”, как часть компенсации за переход Поля Погба, который является приоритетной целью на лето для туринского гранда.

В нынешнем сезоне во всех турнирах за “Ювентус” Адриан Рабио провел 24 матча, результативными действиями игрок не отличался.