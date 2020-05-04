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Футбол

Рабио может перейти в Манчестер Юнайтед

Андрей ОгородникНет комментариев
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Адриан Рабио

Полузащитник туринского “Ювентуса” Адриан Рабио, который летом может быть выставлен на трансфер, попал в сферу интересов английского “Манчестер Юнайтед”.

Как сообщает TuttoMercatoWeb, селекционеры “красных дьяволов” неоднократно просматривали игрока в матчах “Старой Синьоры”. Французский полузащитник может перейти в “МЮ”, как часть компенсации за переход Поля Погба, который является приоритетной целью на лето для туринского гранда.

В нынешнем сезоне во всех турнирах за “Ювентус” Адриан Рабио провел 24 матча, результативными действиями игрок не отличался.

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Тэги: Адриан РабиоМЮЮвентус
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