На transfermarkt появился профиль днепровской Перемоги

Авторитетное немецкое издание transfermarkt.de добавило в число украинских клубов представителя чемпионата Украины среди аматоров – днепровскую “Перемогу”.

Скромный клуб с Днепра, в прошлом сезоне прославился конфликтом с ПФЛ, когда его не допустили до участия во Второй лиге чемпионата Украины. В нынешнем сезоне клуб планирует все же пройти аттестацию и следующий сезон начать в профессиональном футболе.

Примечательно, что на данный момент “Перемога” является единственным украинским клубом из аматоров, который имеет профиль на transfermarkt.de. К слову, дела клуба в аматорской лиге идут не лучшим образом, лишь пять набранных очков и восьмое место из десяти команд третьей группы.