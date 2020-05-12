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Футбол

На transfermarkt появился профиль днепровской Перемоги

Андрей ОгородникНет комментариев
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Перемога

Авторитетное немецкое издание transfermarkt.de добавило в число украинских клубов представителя чемпионата Украины среди аматоров – днепровскую “Перемогу”.

Скромный клуб с Днепра, в прошлом сезоне прославился конфликтом с ПФЛ, когда его не допустили до участия во Второй лиге чемпионата Украины. В нынешнем сезоне клуб планирует все же пройти аттестацию и следующий сезон начать в профессиональном футболе.

Примечательно, что на данный момент “Перемога” является единственным украинским клубом из аматоров, который имеет профиль на transfermarkt.de. К слову, дела клуба в аматорской лиге идут не лучшим образом, лишь пять набранных очков и восьмое место из десяти команд третьей группы.

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Тэги: аматорыПеремогаПФЛ
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