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Футбол

Официально: Максимов продлил контракт с Ворсклой

Андрей ОгородникНет комментариев
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Юрий Максимов

Руководство полтавской “Ворсклы” осталось довольным работой Юрия Максимова на должности главного тренера клуба.

Прогресс в игре полтавчан стал причиной нового контракта для тренера и его штаба, о чем сообщает официальный сайт “Ворсклы”. Срок соглашения рассчитан на один сезон.

Как показала практика, мы находим общий язык во всех футбольных и организационных компонентах. Поэтому решили продолжить сотрудничество со всем тренерским штабом Юрия Максимова еще на один год. Рады этому факту – прокомментировал сделку вице-президент “Ворсклы” Олег Лысак.

Напомним, Юрий Максимов возглавил “Ворсклу” в ноябре, в десяти сыгранных матчах под его руководством команда выиграла пять раз.

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Тэги: ВорсклаглавноеЮрий Максимов
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