Легионер поздравил “Динамо” с Днем рождения (ФОТО)

Форвард “Динамо” Фран Соль украинском языке обратился к фанам. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я поздравляю каждого болельщика киевского “Динамо” с 93-летием нашего клуба!” – написал испанец в Інстаграмі.

Напомним, “бело-синие” купили Соля зимой 2019 года

Посмотреть эту публикацию в Instagram Я поздравляю каждого болельщика киевского “Динамо” с 93-летием нашего клуба! ⠀ I congratulate every Dynamo Kyiv fan on the 93rd anniversary of our club! ⠀ #teamfs9 #adidas #training #sport #fs9 #fcdk #dynamokyiv

