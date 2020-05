Официально. Клуб украинца признан чемпионом Шотландии

Шотландская Премьер-лига приняла решение досрочно завершить текущий сезон. Сообщает сайт EURO.com.ua

Места в турнирной таблице распределили, учитывая количество очков в среднем за игру. Таким образом золотые медали шотландского первенства достались “Селтике”, за который выступает украинский хавбек Марьян Швед.

Впрочем, Швед не получит чемпионской медали, поскольку по регламенту игрок должен сыграть более 25% и более матчей от всего количества. На счету 22-летнего украинца лишь один поединок за “кельтов”.

🍀⚪ Our 9, is your 9. We dedicate this league title to you 💚

Celtic Football Club – #9INAROW CHAMPIONS! 🏆9️⃣#StayHomeStaySafe

— Celtic Football Club (from 🏡) (@CelticFC) May 18, 2020

Второе место занял “Рейнджерс”, а в низший дивизион чемпионата Шотландии вылетел “Хартс”.