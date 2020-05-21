Мауро Тассотти может покинуть сборную Украины

Помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Мауро Тассотти может вернуться в родной для себя клуб – “Милан”.

По информации авторитетного итальянского издания Tuttosport, в случае назначения на должность главного тренера “Милана” Ральфа Рангника, немецкий специалист желает пригласить в свой штаб Мауро Тассотти, который хорошо знает внутреннюю кухню “россонери”, а также здорово проявил себя работая в тренерском штабе сборной Украины.

Напомним, Мауро Тассотти работает в сборной Украины с 2016 года, ранее он возглавлял юношескую команду “Милана”, а также на протяжении 14 лет был ассистентом главного тренера клуба. Также в карьере специалиста был период, когда он исполнял обязанности главного тренера команды.