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Мауро Тассотти может покинуть сборную Украины

Андрей ОгородникНет комментариев
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Мауро Тассотти

Помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Мауро Тассотти может вернуться в родной для себя клуб – “Милан”.

По информации авторитетного итальянского издания Tuttosport, в случае назначения на должность главного тренера “Милана” Ральфа Рангника, немецкий специалист желает пригласить в свой штаб Мауро Тассотти, который хорошо знает внутреннюю кухню “россонери”, а также здорово проявил себя работая в тренерском штабе сборной Украины.

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Напомним, Мауро Тассотти работает в сборной Украины с 2016 года, ранее он возглавлял юношескую команду “Милана”, а также на протяжении 14 лет был ассистентом главного тренера клуба. Также в карьере специалиста был период, когда он исполнял обязанности главного тренера команды.

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Тэги: главноеМауро ТассоттиМилан
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