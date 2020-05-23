АЕК приготовил Чигринскому новый контракт. Стали известны детали

Бывший защитник донецкого “Шахтера” и сборной Украины Дмитрий Чигринский может остаться в Греции ещё и на следующий сезон.

Несмотря на то, что контракт опытного защитника с столичным клубом заканчивается этим летом, руководство “АЕКа” заинтересовано в продлении сотрудничества с игроком. По информации SDNA, Чигринскому приготовили контракт по схеме 1+1 , правда, в отличии от действующего оклада у него будет снижена заработная плата, насколько, не сообщается. Сейчас игрок зарабатывает 400-450 тысяч евро в год.

Напомним, в нынешнем сезоне Дмитрий Чигринский провел в чемпионате Греции 14 матчей и забил один гол. Текущий чемпионат четвертый для украинского футболиста в Суперлиге.