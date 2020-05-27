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Футбол

“Арсенал” отправлял скаутов за Цыганковым

Евгений НикитюкНет комментариев
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Лидер “Динамо” Виктор Цыганков действительно интересует лондонский “Арсенал”. Сообщает сайт EURO.com.ua

Информацию подтвердил журналист Игорь Цыганык.

“Цыганкова хотел “Арсенал”, насколько мне известно. Относительно “Фиорентины” информации у меня нет, но я знаю, что он давно был у них на карандаше. Еще когда Цыганков был совсем молодым футболистом, играл за “Динамо” и юниорскую сборную Украины, их скауты смотрели его. Возможно, сейчас они вытащили свои старые записи или продолжали с тех пор следить за ним. Не знаю, такой информации у меня нет.

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А вот об интересе “Арсенала” информация у меня есть. Их скауты присутствовали на матчах с его участием, а клуб готов был сделать предложение. Почему не сложилось – не знаю”, – говорит комментатор в программе “Цыганык Live”.

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Источник: sportanalytic.com
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