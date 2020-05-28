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Футбол

Тим Халль похвалил Александрию

Сергей СумскойНет комментариев
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Экс-игрок львовских «Карпат» Тим Халль отметил, что самой неудобной командой в Украине была «Александрия».

«Конкретного игрока самом деле нет, скорее это команда – «Александрия». Они были невероятно ловкими и сильными, очень неудобно против них играть», — приводит слова игрока «Футбол 24»

Также он отметил, что если выбирать игру с тремя, и с четырьмя защитниками, то выбрал бы второй вариант.

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«Однако я предпочитаю игру в четверке не из-за нагрузки. Мне нравится владеть мячом и определять игру. Это моя сила, и я могу сделать это лучше из центрального расположения, чем когда стою далеко слева», – сказал Халль.

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Тэги: Александрия
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