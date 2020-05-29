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Футбол

Ювентус приготовил щедрое предложение по вундеркинду Сантоса

Андрей ОгородникНет комментариев
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Кайо Жорже

Юное дарование бразильского “Сантоса” Кайо Жорже может стать игроком туринского “Ювентуса”.

По информации итальянским СМИ, “Старая Синьора” сделала официальный запрос по переходу 18-летнего нападающего бразильского гранда. Туринский гранд предложил за Кайо Жорже 15 миллионов евро, но получил отказ. “Сантос” оценивает своего игрока в 30 миллионов евро.

Стоить отметить, что ситуация может изменится уже в ближайшее время. Контракт Кайо Жорже истекает следующим летом, и руководство “Сантоса” наверняка станет более сговорчивым, если продлить соглашение с талантом не получится.

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Тэги: Кайо ЖоржеСантосЮвентус
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