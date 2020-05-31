Карпаты не будут протестовать против технического поражения

Руководство львовских “Карпат” выступило с позицией относительно не состоявшегося матча против “Мариуполя”, который был отменен, после того, как в нескольких игроков клуба был обнаружен коронавирус.

Несмотря на то, что положение “Карпат” в турнирной таблице и так очень сложное, клуб готов смирится с техническим поражением, о чем сообщил на страницах официального сайта клуба.

Наш клуб оказался в ситуации, когда на первое место выходят не очки и результат, а здоровье футболистов и работников. К сожалению, всемирная зараза не обошла стороной наш город, что страдает от коронавирусной инфекции, и наш клуб. Накануне матча против ФК “Мариуполь” мы получили неутешительные результаты от медиков, которые проводили необходимые процедуры. У нас беда и мы не желаем никому оказаться в нашей ситуации.

Однако, “Карпаты” не позволят никому манипулировать результатами тестирования и произносить унизительные гипотезы. “Карпаты”, как самобытный клуб с историей, традициями, стилем и болельщиками стоит выше тех, кто спекулирует на наших проблемах и намерен разжиться лайками и репостами, придумывая самые разные версии относительно, якобы, нашего желания сорвать чемпионат. Для нас здоровье наших сотрудников и наших футболистов дороже очков. Поэтому мы официально заявляем, что в случае, если УПЛ и УАФ примут решение засчитать “Карпатам” техническое поражение из-за непроведенного матча против ФК “Мариуполь”, мы никоим образом такую ​​позицию оспаривать не будем.

Напомним, по неподтвержденным данным, коронавирус был обнаружен в Александра Дубинчака, Сандро Гиоргадзе и у одного из вратарей клуба.