Марлос – лучший игрок 24 тура чемпионата Украины по футболу

Герой встречи между донецким “Шахтером” и киевским “Динамо” Марлос выиграл звание лучшего игрока 24 тура чемпионата Украины, о чем сообщает официальный сайт УПЛ.

Два гола в ворота киевского “Динамо” стали решающими и позволили “горнякам” ещё больше укрепить свое лидерство в чемпионате Украины. Теперь отрыв донецкого клуба от второго места составляет 16 очков.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Марлоса 18 матчей за “Шахтер” в чемпионате Украины, одиннадцать забитых голов и две результативные передачи.