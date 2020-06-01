Понедельник, 1 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболМарлос – лучший игрок 24 тура чемпионата Украины по футболу
Футбол

Марлос – лучший игрок 24 тура чемпионата Украины по футболу

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Марлос

Герой встречи между донецким “Шахтером” и киевским “Динамо” Марлос выиграл звание лучшего игрока 24 тура чемпионата Украины, о чем сообщает официальный сайт УПЛ.

Два гола в ворота киевского “Динамо” стали решающими и позволили “горнякам” ещё больше укрепить свое лидерство в чемпионате Украины. Теперь отрыв донецкого клуба от второго места составляет 16 очков.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Марлоса 18 матчей за “Шахтер” в чемпионате Украины, одиннадцать забитых голов и две результативные передачи.

загрузка...
Тэги: главноеигрок тураМарлосШахтер
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Спартак Донецк
Донецкий Спартак новый сезон начнет в чемпионате России

Степаненко изложил свою версию эпизода с “симуляцией”

“Шахтер” подписал контракт с топ-специалистом, капитан “Александрии” завершил карьеру

Шахов: Монзуль не видит на поле дальше своего носа

Украинский легионер: Не исключаю, что вернусь в УПЛ

Закрыть