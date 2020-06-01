Смалийчук планирует встретится с Коломойским по поводу будущего Карпат

Новый совладелец львовских “Карпат” Олег Смалийчук рассчитывает получить в свою собственность все 100% прав на львовский клуб.

По информации известного журналиста Александра Денисова, на этой неделе Олег Смалийчук возвращается в Украину и первым делом он планирует провести встречу с ещё одним совладельцем клуба Игорем Коломойским.

Насколько я знаю, Олег Смалийчук должен приехать в Киев, чтобы встретиться со вторым бенефициаром Карпат – Игорем Коломойским. Вероятно, речь пойдет о предложении Коломойскому продать вторую часть Карпат, или о неком сосуществовании двух собственников одного клуба

Напомним, на прошлой неделе Олег Смалийчук приобрел 50% на львовские “Карпаты” в Петра Дыминского.