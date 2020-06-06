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Футбол

Милан нацелился на вундеркинда Эмполи

Андрей ОгородникНет комментариев
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Самуэле Риччи

Молодой талант итальянского “Эмполи” Самуэле Риччи этим летом может уйти на повышение.

Как сообщает итальянская пресса, большой интерес к 18-летнему полузащитнику проявляет итальянский “Милан”, который готов вступить в переговорный процесс по трансферу игрока, сразу же после открытия трансферного окна.

Стоить отметить, что помимо “Милана”, планы на игрока имеют и другие известные клубы Италии, в числе которых “Фиорентина” и “Наполи”, “партенопеи”, к слову, готовы предложить за футболиста 12 миллионов евро.

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В нынешнем сезоне Самуэле Риччи провел в составе “Эмполи” 22 матча во всех турнирах.

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Тэги: МиланСамуэле РиччиЭмполи
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