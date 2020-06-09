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Футбол

Зубков отличился десятым голом в чемпионате Венгрии

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Зубков

Молодой украинский полузащитник Александр Зубков продолжает радовать своей игрой в нынешнем сезоне чемпионата Венгрии.

В матче против “Диошдьера”, в котором “Ференцварош” одержал разгромную победу со счетом 3:0, воспитанник “Шахтера” вновь стал одним из самых активных. На этот раз на счету Александра Зубкова невероятный по красоте гол, который стал для украинца десятым в нынешнем сезоне.

Стоить отметить, что помимо гола, на счету Александра Зубкова также и десять результативных передач в 37 матчах за клуб во всех турнирах. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны клубов Серии А.

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Тэги: Александр Зубковнаши за рубежомФеренцварош
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