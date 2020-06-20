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Футбол

Суркис: Мы не помирились с каналами “Футбол”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Президент “Динамо” Игорь Суркис сказал, как относится к каналам “Футбол”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Я с каналами “Футбол” не ссорился и не мирился. Я и клуб обиделись на одну единственную вещь – когда Ярмоленко обозвали футбольным быдлом. До этого Алла Бублий брала у меня интервью. Но когда моего футболиста называют бывшую, я как президент клуба должен за него вступиться. Нам не принесли публичных извинений, а сказали, что Морозов извинился перед Ярмоленко. Я требовал публичных извинений.

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Но наступила футбольная беда во всем мире, умирают люди. Ко мне обратился канал “Футбол”. Не помню, Бурбас или Денисов. Попросили дать им интервью. Михайличенко тоже давал им интервью, футболисты. Но это не значит, что мы помирились. Мы по большому счету и не ссорились. Все мы работаем на футбол. Так, много вещей, которые льются из этого канала, не делают наш футбол честным и прозрачным. Мне комфортно, когда футбол показывают на “2+2”, “Униане” или “Интере”. На сегодняшний день это клубный канал “Шахтера”. Люди не поймут, если я отдам им права”, – заявил Суркис в интервью ТаТоТаке.

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Источник: sportanalytic.com
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