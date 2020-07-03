Павел Исенко дебютировал в составе Ворсклы

Юный украинский талант Павел Исенко дождался своего шанса от тренерского штаба полтавской “Ворсклы”.

Как и ожидалось, главный тренер команды Юрий Максимов в матче против ФК “Львов” доверил место в составе ряду молодых игроков, среди которых нашлось место и Павлу Исенко. После первого тайма “Ворскла” ведет в счете 0:1, 16-летний вратарь сохраняет свои ворота на замку.

Напомним, Павел Исенко сумел сотворить настоящий фурор своей игрой в полуфинале Кубка Украины, когда выйдя на замену в компенсированное время он сумел отбить три удара в серии пенальти и вывести свой клуб в финал.