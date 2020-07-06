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Футбол

Тренер которого сватали в Динамо возглавил Фенербахче

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эрол Булут

Руководство турецкого “Фенербахче”, куда долгое время сватали украинского тренера Сергея Реброва, определилось с новым наставником команды.

Как сообщает Fanatik, стамбульский гранд с нового сезона будет тренировать нынешний наставник “Аланьяспора” Эрол Булут, которого, до недавних пор сватали в киевское “Динамо”. Контракт был подписан по схеме 2+1, в тренеский штаб Булута войдут Мехмет Аурелио и Волкан Демирель.

Напомним, ранее сообщалось, что контракт с “Фенербахче” согласовал Сергей Ребров, которого, к слову, также сватают в киевское “Динамо”.

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Тэги: ДинамоФенербахчеЭрол Булут
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