Рыбка: Клуб не отпускает меня до Украины

Вратарь “Сабаїла” Александр Рыбка рассказал о состоянии дел. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Не были удивлены, что чемпионат Азербайджана завершился досрочно из-за эпидемии коронавирус?

– В принципе, нет. Ситуация так развивалась, что все шло к этому решению. Конечно, мы хотели доиграть чемпионат, но все надо принять, как данность.

– Какова сейчас ситуация с коронавірусрм в стране и в вашем городе?

– Ситуация не улучшается. Город снова на карантине. На улицу можно выйти ненадолго – на два часа максимум. Такие правила уже вводились ранее, и вот теперь снова. Заболеваемость не змуншується, поэтому и о ослабление карантина тоже не говорится.

– Какие указания поступили вам, футболистам? Тренироваться дома самостоятельно?

– Тренировок нет, не позволяют тренироваться. Отпуском, конечно, это тоже назвать нельзя. В общем, сижу дома и развлекаюсь как могу.

– В Украине вернуться нет возможности?

– Возможность полететь в Украину на чартерном рейсе. Но наш клуб категорически против, у меня еще год действует контракт с клубом. Если поеду, потом будет проблематично вернуться обратно. Пока ситуация так выглядит. Возможно, позже что-то изменится, – заявил 33-летний украинец.