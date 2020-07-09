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Футбол

Максимов объяснил, почему не выпустил Исенко на серию пенальти

Андрей ОгородникНет комментариев
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Юрий Максимов

Главный тренер полтавской “Ворсклы” Юрий Максимов прокомментировал исход матча против киевского “Динамо”.

Несмотря на то, что полтавский клуб дал настоящий бой столичному гранду в финале Кубка Украины, выиграть трофей “Ворскле” все же не удалось. Команда уступила в серии пенальти, интересно, что на воротах остался стоять Ризник, несмотря на то, что ранее Максимов обещал выпустить героя полуфинала Павла Исенко.

Как говорится – не хочется на эту тему говорить. Жалко ребят, потому что отдавались игре – и такая ситуация. Не получилось.

Хотели менять, обещали выпустить Исенко, но на 10 минут боялись, потому что травму получил Степанюк, из-за этого мы уже выпустили защитника. А замен больше не было.

Надо было двоих сразу выпускать, но оставалось 10 минут. Боялись, потому что и играл как раз нормально Ризнык. Не дай бог бы в те 10 минут – потом тоже корили бы себя.

Обидно было в серии пенальти. Как в жизни бывает – счастье упустили мы. Теперь тяжело будет выходить из этой ситуации

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Тэги: ВорсклаПавел ИсенкоЮрий Максимов
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