Максимов объяснил, почему не выпустил Исенко на серию пенальти

Главный тренер полтавской “Ворсклы” Юрий Максимов прокомментировал исход матча против киевского “Динамо”.

Несмотря на то, что полтавский клуб дал настоящий бой столичному гранду в финале Кубка Украины, выиграть трофей “Ворскле” все же не удалось. Команда уступила в серии пенальти, интересно, что на воротах остался стоять Ризник, несмотря на то, что ранее Максимов обещал выпустить героя полуфинала Павла Исенко.

Как говорится – не хочется на эту тему говорить. Жалко ребят, потому что отдавались игре – и такая ситуация. Не получилось.

Хотели менять, обещали выпустить Исенко, но на 10 минут боялись, потому что травму получил Степанюк, из-за этого мы уже выпустили защитника. А замен больше не было.

Надо было двоих сразу выпускать, но оставалось 10 минут. Боялись, потому что и играл как раз нормально Ризнык. Не дай бог бы в те 10 минут – потом тоже корили бы себя.

Обидно было в серии пенальти. Как в жизни бывает – счастье упустили мы. Теперь тяжело будет выходить из этой ситуации