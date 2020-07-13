Понедельник, 13 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболАПЛ. 35 тур. “Зенит” громит “Челси”, осечка “Ливерпуля”, успех “Ман Сити”
Футбол

АПЛ. 35 тур. “Зенит” громит “Челси”, осечка “Ливерпуля”, успех “Ман Сити”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новый тур чемпионата Англии стартовал очень интересными результатами. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Зенит” разгромил дома “Челси”, “Ливерпуль” потерял очки с “Бернли”, а “Вест Хэм” отгрузил “Норвич”.

Зато “Манчестер Сити” не пожалел бедный “Брайтон”. В лондонском дерби “Тоттенхэм” был сильнее “арсенала”.

Чемпионат Англии
35 тур

“Норвич” – “Вест Хэм” – 0:4
Голы: Антонио, 11, 45+1, 54, 74

“Уотфорд” – “Ньюкасл” – 2:1
Голы: Дини, 52 (пен), 82 (пен) – Гейл, 23

Читайте также:  Лига Европы. "Шахтер" - "Бенфика". Анонс, судья, трансляция

“Ливерпуль” – “Бернли” – 1:1
Голы: Робертсон, 34 – Родригес, 69

“Шеффилд Юнайтед” – “Челси” – 3:0
Голы: Макголдрик, 18, 77, Макберні, 33

“Брайтон” – “Манчестер Сити” – 0:5
Голы: Стерлинг, 21, 53, 81, Жезус, 44, Б. Силва, 56

“Вулверхэмптон” – “Эвертон” – 3:0
Голы: Хименес, 45+2 (пен), Дендонкер, 46, Жота, 74

“Астон Вилла” – “Кристал Пэлас” – 2:0
Голы: Трезеге, 45+4, 59

Читайте также:  Модрич готов подписать новый контракт с Реалом

“Тоттенхэм” – “Арсенал” – 2:1
Голы: Сон, 19, Алдервейрельд, 81 – Ляказетт, 16

“Борнмут” – “Лестер” – 4:1
Голы: Станислас, 66 (пен), Соланке, 67, 87, Эванс, 83 (аг) – Варди, 23

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: АПЛ. Обзор матчей 35 тура (ВИДЕО)

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

тринадцать − восемь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Итальянская пресса: Малиновский стал ураганом в игре с “Ювентусом”

РПЛ. 28 тур. “Зенит”, “Спартак”, ЦСКА и “Локомотив” потеряли очки

Павлов: Наставник “Динамо” чувствовал себя заложником

Главный скаут “Шахтера” объяснил ставку клуба на бразильцев

Ингулец-Арена
Тренер Ингульца рассказал, когда клуб переедет на новый стадион

Закрыть