АПЛ. 35 тур. “Зенит” громит “Челси”, осечка “Ливерпуля”, успех “Ман Сити”

Новый тур чемпионата Англии стартовал очень интересными результатами. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Зенит” разгромил дома “Челси”, “Ливерпуль” потерял очки с “Бернли”, а “Вест Хэм” отгрузил “Норвич”.

Зато “Манчестер Сити” не пожалел бедный “Брайтон”. В лондонском дерби “Тоттенхэм” был сильнее “арсенала”.

Чемпионат Англии

35 тур

“Норвич” – “Вест Хэм” – 0:4

Голы: Антонио, 11, 45+1, 54, 74

“Уотфорд” – “Ньюкасл” – 2:1

Голы: Дини, 52 (пен), 82 (пен) – Гейл, 23

“Ливерпуль” – “Бернли” – 1:1

Голы: Робертсон, 34 – Родригес, 69

“Шеффилд Юнайтед” – “Челси” – 3:0

Голы: Макголдрик, 18, 77, Макберні, 33

“Брайтон” – “Манчестер Сити” – 0:5

Голы: Стерлинг, 21, 53, 81, Жезус, 44, Б. Силва, 56

“Вулверхэмптон” – “Эвертон” – 3:0

Голы: Хименес, 45+2 (пен), Дендонкер, 46, Жота, 74

“Астон Вилла” – “Кристал Пэлас” – 2:0

Голы: Трезеге, 45+4, 59

“Тоттенхэм” – “Арсенал” – 2:1

Голы: Сон, 19, Алдервейрельд, 81 – Ляказетт, 16

“Борнмут” – “Лестер” – 4:1

Голы: Станислас, 66 (пен), Соланке, 67, 87, Эванс, 83 (аг) – Варди, 23

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: АПЛ. Обзор матчей 35 тура (ВИДЕО)