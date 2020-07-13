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Футбол

СК Днепр-1 может усилится легионером Ворсклы

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ибрахим Кане

Днепровский СК “Днепр-1” продолжает искать варианты усиления состава.

По словам эксперта программы “Большой футбол” Михаила Метревели днепровский клуб может усилить в скором времени свой состав молодым талантом полтавской “Ворсклы” Ибраимом Кане.

«Днепр-1» приценивается к Ибраиму Кане. Днепряне интересуются покупкой этого футболиста. Сейчас вообще большой интерес к этому игроку», – сказал Метревели.

Напомним, на днях СК “Днепр-1” усилил линию атаки клуба Артемом Довбиком. Также в планах клуба подписание Владислава Дубинчака и Богдана Сарнавского.

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На счету 20-летнего Кане в нынешнем сезоне 19 матчей в чемпионате Украины, один гол и одна результативная передача.

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Тэги: ВорсклаИбрахим КанеСК Днепр-1
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