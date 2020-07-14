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Футбол

Фенербахче и Галатасарай больше не интересуются скандальным форвардом Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Жерсон Родригеш

Гранды турецкого футбола “Фенербахче” и “Галатасарай”, которым ранее приписывали интерес к форварду киевского “Динамо” Жерсону Родригешу не станут обращаться в украинский клуб по трансферу игрока.

По информации телеграм канала “Шах и Шах”, турецкие гранды смущает поведение форварда и ряд скандалов, в которых он успел отличиться. Несмотря на то, что Жерсон Родригеш имеет весьма неплохую статистику в Турции, рисковать с его приобретением клубы не станут.

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Напомним, на днях Жерсон Родригеш был исключен с заявки “Анкарагюджу” из-за драки с партнером по команде. В “Динамо” форвард должен вернуться в конце текущего месяца.

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Тэги: ДинамоЖерсон РодригешФенербахче
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