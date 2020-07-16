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Футбол

Сборная Украины сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сборная Украины

Сборная Украины по футболу в обновленном рейтинге ФИФА сохранила свою 24-ую позицию. Среди европейских команд подопечные Андрея Шевченко занимают 15 место.

Лидирующая десятка сборных выглядит следующим образом:

1. Бельгия – 1765

2. Франция – 1733

3. Бразилия – 1712

4. Англия – 1661

5. Уругвай – 1645

6. Хорватия – 1642

7. Португалия – 1639

8. Испания – 1636

9. Аргентина – 1623

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10. Колумбия – 1622

Отметим, соперники сборной Украины по чемпионату Европы сборная Голландии и сборная Австрии занимают 14-ое и 26-ое место соотвественно.

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Тэги: Евро 2020Рейтинг ФИФАСборная Украины
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