Сборная Украины сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Украины по футболу в обновленном рейтинге ФИФА сохранила свою 24-ую позицию. Среди европейских команд подопечные Андрея Шевченко занимают 15 место.
Лидирующая десятка сборных выглядит следующим образом:
1. Бельгия – 1765
2. Франция – 1733
3. Бразилия – 1712
4. Англия – 1661
5. Уругвай – 1645
6. Хорватия – 1642
7. Португалия – 1639
8. Испания – 1636
9. Аргентина – 1623
10. Колумбия – 1622
Отметим, соперники сборной Украины по чемпионату Европы сборная Голландии и сборная Австрии занимают 14-ое и 26-ое место соотвественно.