Сборная Украины сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Украины по футболу в обновленном рейтинге ФИФА сохранила свою 24-ую позицию. Среди европейских команд подопечные Андрея Шевченко занимают 15 место.

Лидирующая десятка сборных выглядит следующим образом:

1. Бельгия – 1765

2. Франция – 1733

3. Бразилия – 1712

4. Англия – 1661

5. Уругвай – 1645

6. Хорватия – 1642

7. Португалия – 1639

8. Испания – 1636

9. Аргентина – 1623

10. Колумбия – 1622

Отметим, соперники сборной Украины по чемпионату Европы сборная Голландии и сборная Австрии занимают 14-ое и 26-ое место соотвественно.