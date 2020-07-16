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Футбол

Шуховцев: “Заря” сумеет оформить “Динамо” катастрофу

Евгений НикитюкНет комментариев
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Бывший вратарь “Зари” Игорь Шуховцев ставит на луганский клуб в сегодняшнем матче. Сообщает сайт EURO.com.ua

Он убежден, что шансы команд примерно равны, но у команды Скрипника их немного больше. Шуховцев прогнозирует забитые мячи и осторожный футбол на старте матча.

Экс-голкипер отметил, что пролет мимо Лиги чемпионов станет настоящей катастрофой для “Динамо”, которая может состояться уже сегодня.

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Источник: sportanalytic.com
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